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شاهد: ماعز تعيش بنصف جسد تجذب مئات الزوار

18/5/2016

أظهرت ماعزة صغيرة ولدت بنصف جسد قدرة عجيبة على التأقلم مع ظروفها الاستثنائية، وتمكنت من السير على قائميها الأماميين فقط.

 وقد بث الفيديو قناة "العالم الأزرق" على موقع يوتيوب ، حيث كانت الماعز قد ولدت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، واعتقد أصحابها أنها لن تكون قادرة على العيش، خاصة وأنها لا تملك قوائم خلفية. ووفقاً للمزارع الذي حضر ولادتها، فقد سبق لوالدتها أن أنجبت صغيرين يتمتعان بصحة جيدة.

 إلا أن الماعز تغلبت على إعاقتها ووصلت إلى عمر 6 أشهر، وتمكنت من السير على قائميها الأماميين فقط، وشكل سير الماعز صدمة للمزارعين في مقاطعة شين بينغ الصينية، فاقت صدمتهم لدى ولادتها بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

 وأشارت التقارير نقلاً عن أطباء بيطريين محليين إلى أن والدة الماعز تعرضت لإصابة في البطن في الحمل، مما أدى إلى ولادتها على هذه الشاكلة.

وتحولت الماعز إلى نقطة جذب لمئات الزوار من البلدات والقرى المجاورة لرؤية هذه المعجزة بأم أعينهم.

 

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