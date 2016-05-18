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شاهد..لطفي بوشناق: الاستثمار بالقدس ليس تطبيعاً لأنها أرضنا

18/5/2016

وجه الفنان التونسي، لطفي بوشناق، رسالة إلى كل المبدعين وكل رجال الأعمال في العالم العربي بأن يزوروا القدس المحتلة وأن يستثمروا فيها وأن يلغوا من عقيلتهم كلمة "التطبيع"، وتابع: "هذه أرضي.. وسأزورها.. وأنا أزور السجين، ولستُ في زيارة السجَّان".

ودعا بوشناق، أثناء تكريمه في منتدي فلسطين الثاني للإعلام بإسطنبول (الأربعاء) المستثمرين العرب أن ينافسوا "الصهاينة" الذين يستثمرون في فلسطين، لأن العرب أولى بالاستثمار في أرضهم العربية "فلسطين"، بينما تداخل معه في الحديث أحد الحاضرين في القاعة فأردف بوشناق بقول "الحمد لله" ثم حيَّا الجميع.

وبوشناق، هو عازف عود ومطرب تونسي الأصل، معروف بمساندته للقضايا  العربية والعالمية العادلة؛ فغنى للعراق وأطفال الحجارة في فلسطين وغنى للثورة السورية، وتغنى بالابتهالات الدينية، واكتسب شهرة عربية واسعة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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