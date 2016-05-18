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شاهد: شهاب يُضيء ليل ولاية أمريكية في مشهد مذهل!

18/5/2016

مشهد مذهل، حين أضاء شهاب متوهج ليل منطقة نيو إنغلاند بشرق الولايات المتحدة وشرق كندا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء فأصاب الناس بالذهول ومنهم رجال شرطة صوروا المشهد بكاميرات سياراتهم.

وقالت جمعية الشهب الأمريكية إن ضوءًا ساطعاً شق السماء بعد وقت قصير من الساعة 12:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:50 بتوقيت غرينتش) فوق عدة ولايات امتدت من بنسلفانيا وحتى مين، وصورت بعض كاميرات المراقبة المشهد.

وتشير بيانات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى أن نحو 100 طن من الغبار والجسيمات المعروفة بالنيازك تدخل الغلاف الجوي للأرض كل يوم وأغلبها يكون صغيرا لدرجة يتعذر ملاحظته.

ونشرت إدارة شرطة بورتلاند في ولاية مين مقطعاً مصوراً يظهر الشهاب بعدما سجله رجل شرطة بكاميرا سيارة دورية، وسمع أحد الضباط وهو يقول "يا إلهي".

وتشير تقديرات ناسا إلى أن شهاباً بحجم سيارة يدخل الغلاف الجوي للأرض مرة كل عام في المتوسط وهو ما يسفر عن توليد كرة من اللهب تأخذ الأنظار خلال احتراقها قبل وصولها للأرض.

 

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