شاهد: جهاز يجدد الرئة خارج الجسد قبل زرعها!

تجارب طبية أمريكية كثيرة يخضع لها جهاز يجدد رئة المتبرع خارج الجسد قبل زرعها، ويأمل الباحثون أن يسهم في تحسين فرص نجاة المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي.

ولا يزال الجهاز الذي يطلق عليه اسم "إكس.بي.إس" وتنتجه شركة "إكس.في.آي.في.أوه بيرفيوشن" السويدية، في مرحلة التجارب الإكلينيكية في 16 مركزاً طبياً أمريكياً.

ويقوم الجهاز المعروف باسم (الصندوق) بإدخال هواء إلى الرئة بعد استئصالها من المتبرع، ويضخ فيها مزيجاً سائلاً من أدوية ومنشطات ثم يجففها جيداً ويعدها للزراعة في جسد المريض.

وتهدف التقنية التي لم تنتشر حتى الآن إلى زيادة عدد المتبرعين المرشحين عن طريق تجديد الرئة غير المناسبة للزراعة.

وقال الدكتور فارون بوري، أستاذ جراحة القلب في جامعة واشنطن بسانت لويس، إن الجهاز الجديد يتيح للرئتين البقاء، ويمكن تقييم أداء العضو في بيئة فريدة وخاضعة لتحكم جيد.

وحصل الجهاز على الموافقة في أوربا وكندا، وأجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للتجربة كجهاز للاستخدام البشري.

ويخضع الجهاز للاختبار في جامعة واشنطن والمركز الطبي في جامعة ديوك وأكثر من 12 موقعاً أمريكياً آخر.

وقالت ميشيل كولمان (63 عاماً) إن "الصندوق" أنقذ حياتها. وشُخصت حالة كولمان المدخنة السابقة بإصابتها بانسداد رئوي مزمن وهو داء ليس له دواء.

وعلقت كولمان على حالتها قائلة " لا أرغب في ذلك لكنك تفقد الأمل لأنك عندما تمرض بهذا الشكل تعرف مدى السرعة التي تنهار بها".

الجهاز مزود بمروحة لمحاكاة التنفس وخاصية لضخ سوائل ومواد منشطة في الرئة لتحسين أدائها.

وتقدم إحصاءات زراعة الرئة صورة قاتمة إذ إن أقل من 20% من الرئات المتبرع بها تكون مناسبة للزراعة ويموت ما يصل إلى 25% من المرضى المحتاجين للتبرع وهم ينتظرون المتبرعين.

وحتى بعد إجراء الزراعة يظل أكثر من النصف فقط أحياء لمدة خمس سنوات، ويساعد الجهاز في زيادة عدد المتبرعين ويقول أطباء إنه بالمزيد من الأبحاث قد يساعد الجهاز في زيادة معدلات النجاة أيضاً.