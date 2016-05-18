شاهد: ثلاثية مانشستر يونايتد في مرمى بورنموث

أنهى فريق مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة على ملعب "أولد ترافورد".

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، واين روني، وماركوس راشفورد، وأشلي يونغ في الدقائق 43 و74 و87، بينما أحرز هدف بورنموث الوحيد، كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 42 نقطة في المركز السادس عشر.

وباحتلاله المركز السادس خسر فريق مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في التصفيات المؤهلة لدوري مجموعات دوري الأبطال، إلّا أنه حجز مكانًا له مع صاحب المركز السادس ساوثهامبتون، في الدوري الأوربي.

وكان من المفترض إقامة المباراة الأحد الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لدواع أمنية، للاشتباه بوجود طرد مشبوه على أحد المدرجات بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

يشار أن "ليستر سيتي" هو الفريق الفائز بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي للمرة الأولى في تاريخه.