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شاهد: "تاي شي" علاج صيني طبيعي لخشونة الركبة

18/5/2016

أفادت إحدى الدراسات أن رياضة "التاي تشي" ربما تكون علاجاً تقليدياً طبيعياً لتخفيف الألم لمن يعانون من التهاب المفصل التنكسي للركبة "خشونة الركبة".

وتحدث خشونة الركبة -التي تؤدي إلى ألم وعجز عند كبار السن- عندما يبلى النسيج المرن في نهاية العظام، وفي حين أنه لا يمكن الشفاء منها عادة يوصف علاج طبيعي أو أدوية مضادة للالتهابات لتخفيف الألم وتحسين الحركة.

ولرؤية ما إذا كانت رياضة التاي تشي -وهي ممارسة تأمل صينية تدمج بين التنفس العميق والبطيء وحركات رشيقة- يمكن أن تكون بديلاً جيداً للعلاج الطبيعي، عهد باحثون لحوالي 200 شخص مصاب بخشونة الركبة باختيار أحد هذين الخيارين لمدة 3 أشهر.

ووجدت الدراسة أن كلا المجموعتين شهدتا تراجعاً مماثلاً في الألم في نهاية الأشهر الثلاثة وبعد سنة، وعلى الرغم من ذلك فإن الأشخاص في مجموعة التاي تشي شهدوا تحسناً أكبر فيما يتعلق بالصحة العامة والصحة الذهنية أكثر من المشاركين الذين عهد إليهم بالعلاج الطبيعي.

وقال الدكتور تشن تشن وانغ، مدير مركز الطب التكميلي والتكاملي في مركز توفتس الطبي في بوسطن، إن التاي تشي ممارسة صينية تقليدية متعددة المكونات تشمل الجسد والعقل وتعزز الصحة بصورة منهجية، وذلك عن طريق دمج العناصر البدنية والنفسية والعاطفية والروحية والسلوكية معاً.

وخلال الدراسة عهد وانغ وزملاؤه لنصف المشاركين بحضور فصول تاي تشي لمدة ساعة مرتين أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً.

وحصل الآخرون على جلسات علاج طبيعي مدة الجلسة الواحدة نصف ساعة مرتين أسبوعياً لمدة 6 أسابيع، ثم طلب منهم ممارسة التمارين في المنزل 4 مرات على الأقل أسبوعياً لمدة 6 أسابيع أخرى.

وكان متوسط عمر المشاركين في الدراسة 60 عاماً، وكانوا يعانون من زيادة في الوزن أو سمنة ومصابين بخشونة الركبة منذ 8 سنوات تقريباً.

وأجريت الدراسة، التي نشرت في دورية حوليات الطب الباطني، في مركز طبي أكاديمي واحد مما يجعل من الصعب القول ما إذا كانت النتائج ستكون مماثلة في محيطات أخرى.

 

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