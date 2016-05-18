شاهد: بيع خاتم ألماس نادر بـ 31.5 مليون دولار

قالت دار مزادات سوذبيز إن ألماسة وردية اللون على شكل حبة كمثرى بيعت بمبلغ 31.46 مليون دولار أمريكي في مزاد بينما لم تحقق أحجار أخرى أكبر حجما الأسعار الأساسية التي حددها البائعون.

وأوضحت سوذبيز أمس الثلاثاء أن الألماسة التي تحمل اسم (يونيك بينك) وتزن 15.38 قيراطا والمثبتة في خاتم بيعت لأحد هواة جمع التحف في آسيا كان يزايد بالهاتف.

وكانت الألماسة الوردية نجمة المعروضات في المزاد نصف السنوي الذي أقيم في جنيف وقدر سعرها قبل البيع بما بين 28 و38 مليون دولار.

وقال ديفيد بينيت رئيس وحدة المجوهرات الدولية في سوذبيز على مستوى العالم إن الألماسة "يونيك بينك حققت رقما قياسيا لألماسة وردية فاقعة… إنه أعلى سعر يدفع على الإطلاق لألماسة وردية فاقعة."

وكانت الألماسة (سويت جوزفين) الوردية الفاقعة التي بلغ وزنها 16.8 قيراطا تحمل الرقم القياسي السابق منذ بيعها بمبلغ 28.5 مليون دولار بدار مزادات كريستيز المنافسة في نوفمبر/تشرين الثاني.