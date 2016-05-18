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شاهد: الكاتب المصري فهمي هويدي يعتذر للشعب الفلسطيني

18/5/2016

اعتذر الكاتب الصحفي المصري، فهمي هويدي، للشعب الفلسطيني قائلاً: "أرجو أن تقدروا مشاعر المصري والحرج الذي يستشعره وهو يتحدث إلى هذه النخبة الفلسطينية، لكنه يستعيد كبرياءه حينما يتطلع إلى هذه الوجوه التي تعيد إليه الأمل في المستقبل وإن بعدت الشقة ".

وأضاف هويدي، خلال كلمته في منتدى فلسطين الدولي الثاني للإعلام بإسطنبول (الأربعاء)، إن الجميع يعرف أن العالم العربي يخوض المعارك في كل قُطر وعلى مختلف الجبهات لكن الفلسطينيين وحدهم الذين يقاتلون العدو الحقيقي، وهم وحدهم الذين يطلقون الرصاصة أو يلقون الحجر على جبهة العدو الحقيقي.

وأشار "هويدي" إلى أنه قُدِّر للشعب الفلسطيني أن يكون هو في مقدمة الذين يصرون على النصال ويواصلونه ويختارون البوصلة الحقيقية ويتصدون للعدو الحقيقي، وفي الحقيقة فإن الإعلاميين بوجه أخص هم في مقدمة المقاتلين الذين نجحوا إلى حد كبير حتى الآن في التصدي لمعركة الوعي وطمس الذاكرة وإحياء القضية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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