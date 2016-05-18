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شاهد: الطفل الدوابشة يرفع علامة النصر أثناء تكريمه

18/5/2016

كرم منتدى فلسطين الدولي الثاني للإعلام والاتصال المنعقد في إسطنبول بتركيا، عائلة الشهيد سعد الدوابشة، الذي أحرقه مستوطنون إسرائيليون مع أفراد عائلته، وتوفي متأثراً بحروق خطيرة بعد أسبوع من جريمة المستوطنين والتي أودت بحياة ابنه الرضيع علي (18 شهرا).

حضر التكريم الطفل أحمد الدوابشة (5سنوات) نجل الشهيد سعد، وجده ناصر أبو حمود وعمه حسين الدوابشة.

وكان أحمد يتلقى العلاج في المستشفى ويتعافى من إصابته بجروح بالغة نتيجة إضرام مستوطنين إسرائيليين النار في منزل عائلته يوم 31 يوليو/تموز الماضي في قرية دوما قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد الرضيع علي ووالده سعد ووالدته ريهام بعد إصابتهم بحروق بالغة.

ويعقد منتدى فلسطين الدولي الثاني للإعلام والاتصال في إسطنبول تحت عنوان "فلسطين في الإعلام .. فرص وتحديات".

المصدر : الجزيرة مباشر
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