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شاهد: أردنيان يحولان خُردة السيارات لقطع أثاث فريدة

18/5/2016

 ينظر مصممان أردنيان إلى ساحة للخُردة في العاصمة عمان وكأنها كنز ثمين لهما.

فعبد الرحمن عصفور وعصام جنكات يُعيدان الروح إلى أجزاء سيارات يعلوها الصدأ وإطارات قديمة يعثران عليها في تلك الساحة.

وينقب الرجلان في تلال المعادن الملتوية بحثا عن أجزاء تصلح لإعادة التدوير ثم يحولانها إلى قطع أثاث تجمع بين التميز والجمال والمتانة في آن واحد.

ويعيد عصفور وجنكات تدوير الأجزاء التي يختارانها من ساحة الخُردة ويصنعان منها طاولات باستخدام محركات سيارات ومقاعد من مصدات السيارات ويستخدما الإطارات البالية أيضا في صناعة أدوات إضاءة.

وقد انضم مصمم الجرافيك عصام جنكات إلى مشروع عصفور منذ أكثر من عام. ويقول جنكات إن المشكلة الرئيسية التي تعطل انتشار مشروعهما تتعلق بالتمويل.

وتُباع قطع الأثاث التي تُصنع في ورشتهما بعمان بأسعار تبدأ من 200 دولار للقطعة. ويقدم المصممان خدمة لصنع الأثاث بمواصفات خاصة.

ويمكن لمن لا يرغبون في شراء تلك التصميمات مشاهدتها لو رغبوا في صالة عرض سكراب بعمان.

 

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