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سبعيني يصارع التماسيح 3 ساعات بعد غرق صديقه

18/5/2016
 نويل راميدج الناجي من معركة التمساح (NEWS7)

اضطر سبعيني (75 عاما)  لمحاربة تماسيح غاضبة لمدة 3 ساعات متواصلة بعدما شاهد صديقه (72 عاماً) يموت أمام عينيه غرقاً إثر انقلاب قاربهما قرب داروين شمال أستراليا، بحسب صحيفة ذا ويست أستراليان "The West Australian".

وكان الرجلان، وهما من فيكتوريا، في رحلة صيد صباح الثلاثاء عندما تسبب تمساح في انقلاب قاربهما في المياه، ونشرت قناة NEWS7 الأسترالية قصة الحادث كاملاً مصوراً من مكان الواقعة.

وتمكن أحد الرجلين المسنين ويدعى نويل راميدج (75 عاماً) من التسلق أعلى القارب المقلوب وألقى شمعات إشعال ومفكات صوب تماسيح كانت تقترب منه، إلى أن تم إنقاذه من جانب صيادين آخرين سمعوا صراخه بينما كان محتميا نسبياً بأشجار المانغروف.

وغرق الرجل الآخر تحت القارب المقلوب، ويعد هذا هو الهجوم الثالث لتماسيح في منطقة شمال أستراليا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
 
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