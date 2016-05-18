جمال حشمت: الإخوان ستعلن قريبا فصل الدعوي عن الحزبي

القيادي بالإخوان دكتور جمال حشمت

قال جمال حشمت، عضو مجلس شورى "جماعة الإخوان المسلمين"(أعلى هيئة رقابية) في مصر، إنه "تأكد عزم كل الأطراف" داخل الجماعة على ضرورة "فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي"، و"سيُعلن هذا قريبا"، مشيرًا إلى أن هناك "سعي لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج وقتا، وإرادة، وتقديم الشباب".

وفي حوار مع وكالة الأناضول حول الأزمة الداخلية للإخوان، أضاف حشمت، أن الخلاف الداخلي داخل الجماعة "نخبوي" في المستويات العليا بها، وليس قواعدها، مؤكدًا وجود جهود لرأبه في أقرب وقت، واستبعد في الوقت الحالي إعلان انشقاق بالجماعة التي تأسست عام 1928.

ودشّنت جماعة الإخوان "حزب الحرية والعدالة" عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وكانت اتهامات كثيرة توجّه للجماعة بهيمنتها على القرار داخل الحزب، الذي تم حله بقرار قضائي عقب انقلاب عسكري أطاح قادة الجيش المصري فيه ، في 3 يوليو/ تموز 2013 بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وشدّد "حشمت"، المقيم حالياً خارج مصر، على أن "الأزمة الحالية ليست بين تنظيم يبقى أو ينتهي أو مواجهة أو تراجع، بقدر ما هي محاولة جادة وحقيقية لتطوير الجماعة، وعودتها للرأي العام بشكل أفضل وأحسن من فتراتها السابقة، وقد عولجت الأخطاء، وتمت الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخ الوطن والجماعة".