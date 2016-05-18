ترامب يرغب في الحوار مع زعيم كوريا الشمالية

دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة إنه يعتزم الحديث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لمحاولة وقف برنامج بيونغ يانغ النووي ليقترح بذلك تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه الدولة المنعزلة.

وفي مقابلة مع رويترز أمس تناولت قضايا متعددة دعا ترامب أيضا إلى إعادة التفاوض على اتفاق باريس للمناخ، وقال إنه يستهجن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا، وإنه سيسعى إلى تفكيك معظم اللوائح المالية الأمريكية إذا انتخب رئيسا.

ورفض ترامب الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية؛ لكنه قال إنه منفتح على الحديث مع زعيمها.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب على الفور.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج

وقال ترامب (69 عاما) أيضا إنه سيضغط أيضا على الصين الداعمة الدبلوماسية والسياسية الوحيدة لبيونغ يانغ من أجل المساعدة في التوصل إلى حل.

وتابع، خلال المقابلة التي جرت في مكتبه ببرج ترامب في مانهاتن، "في نفس الوقت سأمارس الكثير من الضغوط على الصين لأننا نملك قوة هائلة على الصين من الناحية الاقتصادية."

ويتناقض استعداد ترامب للحوار المباشر مع كيم مع سياسية الرئيس باراك أوباما التي تعتمد على كبار المسؤولين الأمريكيين في الحديث مع كبار المسؤولين من كوريا الشمالية.

ولم يتحدث أوباما بشكل شخصي مع كيم؛ لكنه عمل على مبادرات دبلوماسية جديدة مع إيران وكوبا أسفرت عن التوصل للاتفاق النووي مع طهران وتحسن العلاقات مع هافانا.

وتحدث ترامب، وهو يجلس في مكتبه المطل على سنترال بارك، بشكل مطول عن أفكاره المتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية في المقابلة التي امتدت لنصف ساعة. ويضع ترامب على مكتبه صورة لوالده الراحل فريد ترامب بينما تنتشر صوره الشخصية على الحائط مع كثير من المشاهير علاوة على صوره على أغلفة المجلات.