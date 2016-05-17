من يدفع ثمن استمرار الانقسام الليبي؟

تشهد ليبيا معارك متواصلة بين فصائل عديدة (أرشيف)

على مدى ستة أسابيع، رسخت حكومة الوفاق الوطني الليبية سلطتها في طرابلس، لكنها عجزت عن الحصول على تأييد السلطة الموازية في الشرق، لتبقى البلاد رهينة الانقسامات التي تسهم في تصاعد الخطر الجهادي وتواصل الانهيار الاقتصادي وفقدان الرقابة على الحدود.

من يحكم ليبيا؟

تخضع معظم مناطق الغرب الليبي وجنوبه إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي والمنبثقة عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر/ كانون الأول. لكن غالبية مناطق الشرق لا تزال خارج سلطة هذه الحكومة، وتأتمر بأوامر حكومة موازية.

تشترط حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا والمدعومة من البرلمان المنتخب، أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة المجلس النيابي قبل تسليمها مدن الشرق، وهو ما يعجز البرلمان عن تحقيقه بسبب الخلافات بين أعضائه.

ما هي القوى العسكرية الرئيسية؟

تحظى حكومة الوفاق الوطني في المناطق الخاضعة لسلطتها بتأييد جماعات مسلحة محلية إلى جانب وحدات من الجيش الليبي المنقسم منذ نحو عامين. وتشكل مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) المركز الرئيسي لهذه القوات التي تتمتع بقدرة تسليحية عالية، إذ تملك الدبابات والطائرات الحربية وتسيطر على العديد من المطارات.

وأعلنت القوى الكبرى وعدد كبير من الدول الداعمة لهذه الحكومة خلال اجتماع في فيينا الاثنين استعدادها لتسليح القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

في الشرق، يقود اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من البرلمان خليطا مشابها من الجماعات المسلحة ووحدات الجيش. وتشكل مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) والمناطق المحيطة بها مراكز لهذه القوات التي تملك طائرات ودبابات ومدرعات وتحاول منذ نحو عامين الحصول على استثناء من حظر التسليح المفروض على ليبيا لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

وإلى جانب هاتين القوتين الرئيسيتين، تسيطر "قوة برقة"، وهي تحالف من قبائل محلية في شرق ليبيا على المرافئ النفطية الرئيسية، وقد أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق. كما أن "مجلس شورى ثوار درنة"، وهو خليط من الجماعات المسلحة المحلية، يسيطر على درنة في أقصى الشرق، وهو معاد لقوات حفتر ولم يعلن تأييده لحكومة الوفاق.

وتخوض هذه القوى، كل منها بشكل مستقل عن الأخرى وفي مناطق مختلفة، معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي نجح في التمدد في ليبيا بفعل الانقسامات العسكرية.

أين يتواجد تنظيم الدولة الإسلامية؟

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت الساحلية منذ يونيو/ حزيران 2015. ونجح التنظيم الذي يضم نحو خمسة آلاف مقاتل في ليبيا، معظمهم من غير الليبيين، بحسب ما يؤكد مسؤولون أمنيون في طرابلس، في التمدد غرب وشرق سرت التي لا تبعد عن أوربا سوى نحو 300 كلم.

وبعد نحو عامين من بداية ظهوره في ليبيا، توسع نفوذ التنظيم ليشمل مناطق في محيط مدينة درنة وفي داخل بنغازي، وقرى ومدنا صغيرة تمتد من سرت شرقا وصولا إلى عتبة موانئ النفط الرئيسية على بعد حوالى 200 كلم، وغربا على مسافة نحو 100 كلم في منطقة أبو قرين الاستراتيجية التي تربط الغرب الليبي بشرقه.

ورغم سيطرته على هذه المناطق، لم يحظ التنظيم الذي نجح في استقطاب آلاف العراقيين والسوريين والتونسيين وغيرهم إلى صفوفه، إلا على تأييد عدد قليل من المقاتلين الليبيين. ويقول مسؤول أمني في طرابلس إن "المجتمع الليبي محافظ بشكل عام، لكنه لم يكن أبدا مجتمعا متطرفا، ولن يكون".

كما يواجه تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا تحديا من نوع آخر يتمثل في أنه يحارب جماعات تقاتل بالطريقة ذاتها التي يعتمدها. ويوضح المسؤول الأمني إن "القوات التي تقاتل التنظيم الدولة الإسلامية ليست جيشا نظاميا كما في العراق وسوريا، بل جماعات مسلحة مدربة على خوض حروب شوارع شرسة".

كيف يتأثر الاقتصاد؟

ينسحب الانقسام السياسي الذي يطال ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط والبلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة فقط، على الاقتصاد الذي يشهد تراجعا غير مسبوق مع تدني معدلات تصدير النفط إلى نحو 300 ألف برميل بعدما كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا.

وتمنع الاضطرابات الامنية والسياسية تحصيل الضرائب في معظم المناطق، فيما المصرف المركزي الذي يدير السياسة النقدية في البلاد مضطر إلى أن يدفع شهريا مرتبات مئات الموظفين الحكوميين التابعين لسلطتي الشرق والغرب.

وتشهد ليبيا منذ نهاية 2015 ارتفاعا قياسيا في أسعار المواد الغذائية والألبسة والإلكترونيات وغيرها بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومحدودية القدرة على استيراد السلع من الخارج.

الحدود

أصبحت ليبيا التي تتمتع بساحل متوسطي بطول نحو 1770 كلم، وتملك حدودا مشتركة مع النيجر وتشاد والسودان جنوبا والجزائر وتونس غربا ومصر شرقا، نقطة عبور رئيسية لمئات الآلاف من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى الحالمين ببلوغ أوربا.

ومع افتقاد ليبيا للرقابة الفعالة برا وبحرا بفعل عدم وجود قوات موحدة فيها، فهي تعتبر المنطلق الرئيسي في افريقيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عبر حدودها الجنوبية ويتجمعون في وسطها، قبل الانتقال الى المناطق الشمالية والساحلية ويبحرون نحو أوربا في رحلة غالبا ما تنتهي بمأساة في البحر.