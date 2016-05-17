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معاذ الخطيب: الألم يشعر البعض أن تقسيم سوريا أفضل حل

17/5/2016

قال رئيس الئتلاف الوطني السوري سابقا "معاذ الخطيب" إنه لا يظن أن إنسانا يرغب في تقسيم بلاده, وأنه لا أحد يتكلم عن تقسيم سوريا,  لكن حجم الألم يشعر البعض بأن ذلك أفضل حل.

وأضاف الخطيب في الجزء الثاني من حواره لموقع الجزيرة مباشر حول الحديث عن تقسيم سوريا، إن بقاء البلاد موحدة مع وجود مناطق تتمتع بإدارات ذاتية في المناطق التي بها مجموعات عرقية أو طائفية أمر مقبول.

وتحدث  الخطيب عن الأكراد قائلا "الأكراد لهم مظلوميات معروفة وليس كل الأكراد يريدون الانفصال وأنا على صلة مع العديد منهم وهم لا يبحثون عن التقسيم، ولكن يبحثون عن حقوق ثقافية وقومية وهذا حق لكل الناس وأعتقد أنه يمكن إيجاد صيغة تفاهم ووجود إدارات ذاتية تتمتع بصلاحيات واسعة ضمن دولة.

وينشر الجزء الثاني من الحوار مساء اليوم الثلاثاء على موقع الجزيرة مباشر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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