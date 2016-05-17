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مصر: شاهد .. وردة من باسم عودة لابنته داخل المحكمة

17/5/2016
قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، أنه جعل زيت عباد الشمس للمواطن  بـ 3 جنيهات.

وأضاف عودة خلال كلمة له أمام المحكمة خلال نظر قضية فض اعتصام رابعة العدوية، إنه لا يعلم شيئا عن وقائع القضية ولم يتم إعلانه بها حتى الآن والتي تمت إحالته بها دون إخطاره، مضيفًا "أنا ممنوع من زيارة أسرتى، كما أن المحامين ممنوعون من الالتقاء بي".

وأضاف عودة: أطالب بإتاحة الفرصة لأهلي لزيارتي دون تعنت، لكوني ممنوعا عن الالتقاء بهم منذ عام كامل، كما أن اليوم عيد ميلاد نجلتي ولم يسمح لي أن أقول لها كل سنة وأنتِ طيبة وأسلمها هديتها التي جلبتها لها وهي وردة"، لتسمح المحكمة لنجلته بالدخول أمام المنصة واحتضانه.

وتساءل عودة في حديثه، عن التهم الموجهة إليه وأكد أنه لا يعلم أنه ستتم محاكمته على أنه جعل زيت عباد الشمس للمواطن بـ 3 جنيهات، مضيفا "أنا ما بعتش جزر مصرية علشان أتحاكم".
 
 
 

 


 

المصدر : الجزيرة مباشر
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