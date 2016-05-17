فصائل فلسطينية: تأجيل مؤتمر فرنسا فشل لخيار التسوية

الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند (الفرنسية)

اعتبرت قوى وفصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاجتماع الوزاري، المقرر انعقاده في باريس، نهاية الشهر الحالي، والذي يؤسس لعقد مؤتمر دولي للسلام في العاصمة الفرنسية، دليلا على "فشل مشاريع التسوية".

ودعت الفصائل في بيانات منفصلة، السلطة الفلسطينية، إلى عدم المراهنة على المبادرات الدولية، التي قالت إنها تسعى لحماية إسرائيل، فمن جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التأجيل دليلاً على ما أسمته "فشل خيار التسوية" و"العبث السياسي".

ودعت "حماس" السلطة الفلسطينية، إلى التخلي عن أوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة.

بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، التأجيل دليلاً على فشل المراهنة على خيارات التسوية، والمبادرات الدولية، التي تسعى لحماية إسرائيل، وغض الطرف عن انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وعلى السلطة مراجعة مواقفها والرجوع عما وصفته بـ"خيارات التسوية الفاشلة".

وفي ذات السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن المبادرة الفرنسية، تهدف إلى حماية إسرائيل، والدفع بالفلسطينيين نحو ما أسمته بـ"الأوهام السياسية" وعدم اكتراث المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية، وتلك المؤتمرات ما هي إلا مفاوضات من أجل المفاوضات.

أيضاً اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيانها، التأجيل بأنه "دليل على فشل الرهان على المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وأعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أبلغ رئيس بلاده محمود عباس، بتأجيل الاجتماع الوزاري، المقرر انعقاده في باريس، نهاية الشهر الحالي، والذي يؤسس لعقد مؤتمر دولي للسلام في العاصمة الفرنسية، في النصف الثاني من العام الجاري.

فيما صرح مسؤول فلسطيني أن فرنسا تخطط لدعوة 20 دولة عربية وغربية إلى الاجتماع الوزاري، الذي يعد الأسس والترتيبات لعقد مؤتمر السلام المرتقب، لافتاً إلا أن فلسطين وإسرائيل ليستا مدعوتين للاجتماع الوزاري، إلا أن الرئيس الفرنسي أعلن أن سبب تأجيل المؤتمر، يعود لتعذر مشاركة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري فيه.

وأفاد أولاند في تصريح، لإذاعة "يورو 1" اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر سيعقد خلال الصيف، وكانت فرنسا قد أعلنت عزمها عقد اجتماع يوم الثلاثين من الشهر الجاري، في العاصمة باريس، لبحث عقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الثاني من العام الجاري، وفيما رحبت السلطة الفلسطينية بهذا المسعى الفرنسي، كررت إسرائيل انتقاده دون الإعلان صراحة عن رفضه.

وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في شهر أبريل/نيسان 2014، إثر تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، ورفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين يومي 21 و22 من الشهر الجاري، لبحث سبل استئناف عملية السلام المتعثرة.