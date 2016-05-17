شرطي سابق يعترف بمسؤوليته عن إلغاء مباراة بالدوري الإنجليزي

اعترف أحد الخبراء بشركة خاصة للأمن بمسؤوليته عن إلغاء مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بمدينة مانشستر أول أمس الأحد، بناء على تحذير كاذب، تم على إثره إخلاء ملعب أولد ترافورد.

وأقر الشرطي السابق باسكوتلاند يارد بأنه نسى جهازا يشبه عبوة ناسفة يستخدمه في تدريب الكلاب البوليسية على الكشف عن المتفجرات داخل أحد دورات المياه.

وقال المسؤول الأمني، الذي أكد أنه يأسف كثيرا لما حدث: "لا يمكن إصلاح هذا بأي شيء أقوله".

وتسبب الطرد المريب، الذي وجد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي في إلغاء مباراة بين مانشستر يونايتد وبورتسموث قبل بدايتها بوقت قليل.

واضطر عشرات الآلاف من المشجعين لمغادرة مدرجات الملعب.

ووصف توني لويد، رئيس جهاز الشرطة في مدينة مانشستر إلغاء المباراة بـ "المشين"، كما طالب بإجراء تحقيقات صارمة لتحديد المسؤول عن هذا الحدث.

وتقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم، حيث ستسترد الجماهير، التي حضرت إلى الملعب يوم الأحد ثمن تذاكر الدخول كما يمكنها حضور المباراة اليوم مجانا.

ويتشبث مانشستر يونايتد في مباراة الليلة بآمال اللحاق بالمركز الرابع، الذي يمنحه بطاقة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.