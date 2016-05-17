شاهد: قرية مسلمة في أمريكا تحتشد لمواجهة مسيرة مناهضة

احتشد مسلمون وداعمون لهم خارج قرية "إسلامبرغ" في نيويورك لمواجهة مسيرة مناهضة للقرية.

واصطف السكان خارج القرية على جانبي الطريق للاحتجاج على مسيرة بالدراجات النارية والسيارات ضد "القرية المسلمة".

وأظهر فيديو نشرته صحيفة ووترشيد بوست في موقعها الإلكتروني مئات الأشخاص الواقفين في الطقس البارد على جانبي الطريق يلوحون بالأعلام الأمريكية ويحملون لافتات كُتب على بعضها "توقفوا عن إيذاء الأمريكيين المسلمين" بهدف مواجهة "مسيرة من أجل الأمن القومي" التي نظمتها جمعية تحمل اسم (راكبو الدراجات النارية الأمريكيون المتحدون ضد الجهاد).

وشارك في هذه المسيرة خمس دراجات نارية يتبعها بعض السيارات بهدف جذب الانتباه لقرية إسلامبرغ التي قال منظمو المسيرة الاحتجاجية إنها معسكر تدريب للإرهاب.

والقرية أسساها مجموعة من الأمريكيين المسلمين ذوي الأصول الأفريقية من نيويورك ويتبع سكانها تعاليم رجل الدين الباكستاني مبارك علي شاه جيلاني الذي حث مريديه الأمريكيين في الثمانينيات على ترك صخب المدينة وإنشاء مجمعات ريفية يحيون فيها قواعد الدين.

ويعيش سكان هذا الجيب الصغير من الأسر المسلمة على مساحة 70فدانا من المراعي والغابات الكثيفة.

وقال رئيس القرية راشد كلارك إن منظمي المسيرة المناهضة لقريتهم يسعون للشهرة.

وقال سكان البلدات القريبة من إسلامبرغ إنه ليس لديهم أي سبب للقلق من القرية.

لكن هدوء القرية تبدد في العام الماضي عندما ذاع نبأ اعتراف رجل من تنيسي بتدبير هجوم على إسلامبرغ وسكانها.

واليوم القرية هي واحدة من نحو 12 جيبا للمسلمين أسس بما يتماشى مع تعاليم رجل الدين الباكستاني جيلاني. وتضم أيضا مقر منظمة مسلمي أمريكا التي أسسها جيلاني ايضا.