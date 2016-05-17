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شاهد: في الولادة الطبيعية "القابِلات" أهم من الطبيب!

17/5/2016

شدد استشاري طب النساء والتوليد، الدكتور بدر الدين أحمد إبراهيم، على أهمية وجود القابلات أثناء الولادة الطبيعية، مؤكداً أن وجودها أهم من الطبيب نفسه، حيث تعطي الإحساس بالجو الأسري والأمان للمرأة في غرفة الولادة، لأن كل ما تتخوف منه السيدات في تلك اللحظة هو آلام المخاض والولادة.

وأضاف خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن بريطانيا تعتمد اعتمادا كليا على القابلات في الولادات الطبيعية، حيث أن دور الطبيب في الولادة الطبيعية مجرد مراقب لتلك اللحظة الربانية، وهنا تكون القابلة هي الأقرب للسيدة، حيث أن وجود شخص مرافق في غرفة الولادة يسهل جداً الولادة الطبيعية.

وأشار "استشاري طب النساء والتوليد" إلى أن آلام الولادة الطبيعية يمكن التغلب عليها عن طريق "الولادة بدون ألم" وهو نوع متبع في معظم الدول حيث تحقن الأم في الظهر وتتم الولادة طبيعية بدون ألم.

وأكد على أن الولادة الطبيعية هي الأصل والأكثر أماناً بالنسبة للأم وللجنين أيضاً فالطفل حينما يولد بطريقة طبيعية يكون أقل عرضة لدخول الحضّانات وأقل عرضة للإصابة بأمراض الربو والروماتيزم وتكون مناعته أكبر من أولئك المولودين قيصرياً، لافتاً إلى أنه يجب عدم اللجوء إلى الولادة القيصرية إلا في حالات الاضطرار وفي أضيق الحدود وهذا ما يقرره الطبيب.

وأوضح "استشاري طب النساء والتوليد" أن الولادة القيصرية أصبحت وباءً منتشراً في دولنا العربية وأصبحت النساء تخترنها وهن لسن في حاجة إليها اعتقاداً منهن بأنها تحت السيطرة وأنها خارج نطاق آلام الولادة الطبيعية، وهنا من حق الطبيب أن يرفض وأن يبدي لها الأسباب ويعطيها النصيحة.

وأضاف أن هناك عوامل تجعل المرأة تفضل الولادة القيصرية منها عامل السن والتأثر بسيدات المجتمع في الإعلام والإنترنت، وعلى الرغم من أن الولادة القيصرية أصبحت الآن آمنة إلا أن لها مخاطر أثناء وبعد الولادة أبسطها هو طول مدة التعافي من العملية الجراحية.

واعتبر الدكتور بدرالدين أن الولادة قبل 37 أسبوعا تعتبر ولادة مبكرة، وهو ما يعد خطراً على الجنين لكن يمكن اللجوء إليها إذا كان هناك اضطرار طبي كارتفاع ضغط دم الأم أو إذا كانت لديها مشكلات مع مرض السكري، لافتاً إلى أن تعدد الأجنة بأكثر من 3 ينذر بولادة مبكرة للسيدة.

وأكد أنه يمكن للمرأة الولادة طبيعياً إذا سبقتها ولادة قيصرية لمرة واحدة، ولكن يجب أن يكون الفاصل بين الولادتين ما بين 18 شهر وعامين على الأقل، لافتاً إلى أهمية الثقة المتبادلة بين السيدة الحامل والطبيب المشرف عليها، مشدداً على أنه مازالت الولادة الطبيعية أكثر أمناً من القيصرية.

وعن الولادة تحت الماء، قال "بدرالدين" إنه بهدف لتخفيف آلام المخاض أثناء الولادة الطبيعية وهو متبع أيضاً ويعتبر دليلاً آخر على أهمية وجود المرافق والجو الأسري المحيط بالسيدة مما يسهل جداً عملية الولادة، وهو أن تجلس السيدة طوال فترة المخاض في حوض سباحة وتخرج فقط لحظة الولادة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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