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شاهد.. شيخ فلسطيني: أمنيتي الوحيدة ألا أموت لاجئاً

17/5/2016

أسقط الشيخ المسن حجراً في بئر الذكريات فتحركت الآلام الراكدة في قاع النكبة التي سطرها الاحتلال الإسرائيلي على جبين نحو 750 ألف فلسطيني هجروا بيوتهم وأرضهم قسراً منذ 68 عاماً.

يشير الفلسطيني المسن إلى آثار بيته القديم حين كان صبياً قبل عام 1948 بقرية إقرث بمدينة الجليل في الداخل الفلسطيني، تلك القرية المهجورة التي يحلم الرجل بأن يموت على ثراها.

يبكي الشيخ بمرارة على أرضه المحتلة تارة وعلى ذكريات المكان المهجورالمهدم تارة أخرى، فها هو ينظر إلى آثار البيت والجدران ويشير قائلاً "خلف تلك الشجرة كان بيتنا.. وهنا في هذا المكان كنت أنام.. وهنا أختى كانت تفعل.. وهنا كان المطبخ…".

ذكريات يعتصرها ألم اللجوء وآلام الحنين للوطن والسكن، يختتم الفلسطيني المسن كلامه ببكاء مر قائلاً: "أمنيتي الوحيدة بحياتي إن روحي تطلع هون في إقرث وليس في أي مكان آخر.. لا أريد أن أموت لاجئاً".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية إقرث في الخمسينات من القرن الماضي، حين طالب الاحتلال أهالي القرية بمغادرتها أسبوعين أثناء معارك 1948.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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