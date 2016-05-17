البث الحي
منوعات

شاهد: بريطاني يمضي 10 سنوات في رسم البقر!

16/5/2016

 أمضى البريطاني جون مارشال السنوات العشر الأخيرة في رسم موضوع واحد فقط هو البقر مما در عليه نحو 340 ألف دولار.

ويقول مارشال إنه رسم مئات اللوحات للبقر وكل لوحة لها ما يميزها، وربما يعود التمير إلى سمات البقرة أو حالتها المزاجية.

ويشير مارشال إلى أنه يبدأ عملية الرسم بالبحث عن بقرة تتجاوب معه ويقوم بتصويرها قبل أن يعود إلى مرسمه -الذي كان معملاً لحلب البقر في السابق- لتنفيذ اللوحة.

ويستغرق رسم اللوحة الواحدة عدة أسابيع ويقول مارشال إن بإمكانه العمل على عدة لوحات في وقت واحد.

وباع مارشال العام الماضي 40 لوحة مقابل 8500 دولار لكل لوحة.

 

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)