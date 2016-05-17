شاهد: بريطاني يمضي 10 سنوات في رسم البقر!

أمضى البريطاني جون مارشال السنوات العشر الأخيرة في رسم موضوع واحد فقط هو البقر مما در عليه نحو 340 ألف دولار.

ويقول مارشال إنه رسم مئات اللوحات للبقر وكل لوحة لها ما يميزها، وربما يعود التمير إلى سمات البقرة أو حالتها المزاجية.

ويشير مارشال إلى أنه يبدأ عملية الرسم بالبحث عن بقرة تتجاوب معه ويقوم بتصويرها قبل أن يعود إلى مرسمه -الذي كان معملاً لحلب البقر في السابق- لتنفيذ اللوحة.

ويستغرق رسم اللوحة الواحدة عدة أسابيع ويقول مارشال إن بإمكانه العمل على عدة لوحات في وقت واحد.

وباع مارشال العام الماضي 40 لوحة مقابل 8500 دولار لكل لوحة.