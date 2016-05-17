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شاهد: الحكومة اليمنية تعلق مشاركتها في محادثات الكويت

17/5/2016

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن الوفد الحكومي قرر تعليق مشاركته في مشاورات الكويت بسبب رفض الحوثيين الالتزام بالمرجعيات وشرعية الرئيس.

وأضاف المخلافي في مؤتمر صحفي إن الحوثيين ماطلوا خلال المحادثات ورفضوا الالتزام بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وغيرها من التدابير الأمنية.

وأكد المخلافي أن الوفد الحكومي قرر البقاء في الكويت لعدة أيام ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الحوثيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية.

وذكر أن في مقدمة هذه الالتزامات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية اليمنية، والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.

وحذر المخلافي من تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا إن اليمن على شفا الإفلاس، وأن 4 مليارات دولار اختفت من البنك المركزي.

وشدد الوزير اليمني على أن الحكومة لم تختار الحرب ولا تريد لها الاستمرار وترغب في إنهائها واستقرار البلاد.

وقال إن هدف كان ولا زال كان ولا زال هدفنا هو إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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