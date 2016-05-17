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شاهد:صبي يتحكم ببرتقالة على قدمه أثناء عزفه على الساكسفون!

17/5/2016

نشر صبي أمريكي يبلغ من العمر 11 عاماً على حسابه على موقع "إنستغرام" تسجيلاً مصوراً له وهو يعزف على آلة الساكسفون الموسيقية أثناء احتفاظه بتوازن برتقالة يتقاذفها أعلى قدميه لأعلى وأسفل كما يفعل لاعبو كرة القدم!

واستطاع جوناثان تيفادار من ولاية تكساس، التحكم في اللعب بالبرتقالة أعلى قدميه أثناء عزفه على الساكسفون مقطوعة "حرب النجوم"، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحافظ الصبي على الإيقاع المثالي للأغنية مع تناغم واضح مع الحركة المتوازنة أثناء تقاذف البرتقالة أعلى وأسفل فوق قدميه دون كسر مسارها، وهو ما يبدو غريباً جداً حيث من الصعب التركيز في عملين دقيقين كهذين في آن واحد!

ويظهر جوناثان في الفيديو مرتدياً زياً رياضياً، وهو "يُنَطِّق" البرتقالة ككرة قدم بتحكم شديد أثناء عزفه مقطوعة الموسيقى على آلة الساكسفون ليحظى بمشاهدات الآلاف بين معجب ومعلق .

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