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"تويتر" يعدل طريقة حساب عدد الأحرف بالتغريدات

17/5/2016
تويتر يعدل طريقة حساب عدد الأحرف بالتغريدات (الفرنسية)

قال تقرير لوكالة بلومبرج إن مستخدمي تويتر سيحصلون قريباً على مرونة أكبر في كتابة التغريدات حيث تخطط الشركة للتوقف عن احتساب الصور والروابط ضمن 140 حرفاً هي الحد الأقصى المسموح بكتابته.

ويواجه تويتر ركوداً في نمو عدد المستخدمين الجدد، وقبل عدة أشهر قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، إن الشركة ستعمل على تبسيط منتجها في محاولة لجذب مستخدمين جدد.

وقال دورسي في فبراير/شباط "نعتقد أنه يوجد كثير من الفرص في منتجنا لإصلاح بعض الأشياء التي نعرف أنها تمنع التطور."

وفي الوقت الحالي يمكن أن يصل حجم الروابط في التغريدة الواحدة إلى 23 حرفاً وهو أمر يقلص المساحة المتاحة أمام المستخدمين للتعليق عند مشاركة مقالات أو أي محتوى آخر.

ورفضت تويتر التعليق على التقرير، وكان سهم تويتر قد انخفض العام الماضي بأكثر من 70%.

 

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