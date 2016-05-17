تقرير: التكدس بسجون مصر بلغ 160% وبمراكز الشرطة 400%

معتقلون في مصر (الجزيرة)

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير الثلاثاء، إن حياة المحتجزين المصريين يهددها خطر شديد في ظل أوضاع الاحتجاز الصعبة وغير الآدمية من تكدس ورداءة في التهوية داخل مقار الاحتجاز، وخاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والتي ستزيد في شهور الصيف القادمة في مصر.

وأوضحت أنه مع التوسع في ظاهرة الاعتقال التعسفي فإن الأجهزة الأمنية لجأت لسياسة التكدس داخل الزنازين ومقار الاحتجاز، فيوضع أكثر من ضعفي أو 3 أضعاف قوة التحمل العددية لمقار الاحتجاز، حيث بلغت نسبة التكدس 400% في أقسام ومراكز الشرطة المصرية و 160% في السجون.

وحذرت المنظمة من استهتار أجهزة الأمن المصري وإدارات السجون بأثر موجات الحر الشديد على المحتجزين داخل مقار احتجاز، حيث تفتقر لأدنى معايير الصحة والآدمية في الظروف العادية، مما يشكل خطراً داهماً على حياة أولئك المحتجزين.

وأضافت أن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في ظل حالات التكدس الشديدة داخل مقار الاحتجاز قد يؤدي إلى وقوع حالات وفاة نتيجة الاختناق، وهو ما شهدته شهور الصيف في السنوات الأخيرة السابقة، حيث بلغ عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية في صيف 2014 – 75 محتجزاً.

كما ارتفع العدد إلى 87 محتجزاً في صيف 2015، توفي معظمهم متأثراً بارتفاع درجات الحرارة بسبب الاختناق وصعوبة التنفس، حيث تخطت درجات الحرارة في ذلك الشهر 45 درجة مئوية في بعض الأيام، وهو الطقس الذي يتكرر هذا العام بشكل أوسع، وفق التقرير.

وأوضحت المنظمة أن هذه الأوضاع المزرية يضاعف من آثارها السلبية رفض إدارة معظم مقار الاحتجاز إدخال أجهزة لتبريد الهواء كأجهزة التكييف والمراوح، وحرمانهم من التريض، كما أن كثيرا من مقار الاحتجاز تعاني من قطع الكهرباء عن الزنازين مما يوقف عمل تلك الأجهزة إن وجدت، دون وجود أي بدائل احتياطية .

ووفقاُ لأبحاث طبية فإن درجات الحرارة المرتفعة قد تسبب الوفاة نتيجة عدم قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه، حيث يجب الوجود في أماكن بها مكيفات للهواء، والإكثار من شرب السوائل، والابتعاد عن التدخين حيث يؤدي إلى تهييج الجهاز التنفسي، ويسبب تفاقم أمراض القلب والرئة المزمنة، وهذه الشروط غير متوافرة في مقار الإحتجاز المصرية.

وطالبت المنظمة الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 40 ألف معتقل يعاني العديد منهم أمراضا خطرة والضغط على الحكومة المصرية من أجل الالتزام بالمعايير الدولية التي تنظم مقار احتجاز المعتقلين.