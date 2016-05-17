البث الحي
منوعات

بوتفليقة يقاضي لوموند الفرنسية

17/5/2016

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة-(أرشيف)

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر مفاضاة صحيفة لوموند الفرنسية  بتهمة التشهير.

وكشفت أسبوعية " جون افريك" في عددها الأخير أن بوتفليقة طالب الصحيفة  بتعويض قدره 10 ألاف يورو ونشر الحكم الصادر عن القضاء في صفحتها  الأولى،  وأن بوتفليقة طلب أيضا إدانة مدير صحيفة لوموند بيورو رمزي بتهمة التشهير.

ويرتقب أن تنظر محكمة باريس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل في الدعوى التي رفعتها السلطات الجزائرية على خلفية نشر لوموند في الخامس من  أبريل/نيسان الماضي موضوعا يتعلق بقضية " أوراق بنما" تحت عنوان " المال الخفي لرؤساء دول" وأرفقته بصور لخمسة رؤساء منهم بوتفليقة الذي لم يأت ذكر اسمه في المقال.

وتسبب الموضوع في توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعى وزير الخارجية الجزائري سفير فرنسا لدى بلاده وأبلغه " احتجاجا شديد اللهجة"  وكذا ملاحقة الصحيفة قضائيا.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)