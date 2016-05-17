بوتفليقة يقاضي لوموند الفرنسية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة-(أرشيف)

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر مفاضاة صحيفة لوموند الفرنسية بتهمة التشهير.

وكشفت أسبوعية " جون افريك" في عددها الأخير أن بوتفليقة طالب الصحيفة بتعويض قدره 10 ألاف يورو ونشر الحكم الصادر عن القضاء في صفحتها الأولى، وأن بوتفليقة طلب أيضا إدانة مدير صحيفة لوموند بيورو رمزي بتهمة التشهير.

ويرتقب أن تنظر محكمة باريس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل في الدعوى التي رفعتها السلطات الجزائرية على خلفية نشر لوموند في الخامس من أبريل/نيسان الماضي موضوعا يتعلق بقضية " أوراق بنما" تحت عنوان " المال الخفي لرؤساء دول" وأرفقته بصور لخمسة رؤساء منهم بوتفليقة الذي لم يأت ذكر اسمه في المقال.

وتسبب الموضوع في توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعى وزير الخارجية الجزائري سفير فرنسا لدى بلاده وأبلغه " احتجاجا شديد اللهجة" وكذا ملاحقة الصحيفة قضائيا.