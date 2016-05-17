البث الحي
منوعات

بالصور: أم هندية توثق طفلتها في صخرة

17/5/2016

اعتادت أم هندية على ربط طفلتها الرضيعة (15 شهرا) في صخرة بجوار عملها في موقع إنشاءات بمدينة أحمد أباد بغرب البلاد.

وتقضي الطفلة حافية القدمين تسع ساعات يوميا في درجة حرارة تبلغ 40 درجة مئوية مربوطة بحبل من البلاستيك طوله 1.4 مترا.

وتقول سارتا كالارا والدة الطفلة شيفاني إنها لم يكن أمامها أي خيار سوى ربط الرضيعة بالحجر رغم بكائها خلال عملها هي وزوجها مقابل 250 روبية (3.8 دولارات) في مناوبة العمل الواحدة لكل منهما في مشروع حفر كابلات كهربائية في مدينة أحمد أباد.

وقالت الأم (23 عاما) "أربطها حتى لا تذهب بعيدا. ابني الأكبر عمره ثلاثة أعوام ونصف ولذلك لن يستطيع السيطرة عليها."

وأضافت "الموقع يعج بالسيارات .. ليس لدي خيار آخر. أفعل ذلك من أجل سلامتها".

ويوجد 40 مليون عامل بناء في الهند خمسهم على الأقل سيدات وأغلبهم من المهاجرين الفقراء الذين يتنقلون من موقع إلى آخر لتشييد البنية التحتية في مدن الهند التي تشهد رواجا.

 
 
 
 
 
 
 

 

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)