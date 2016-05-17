بالصور: أم هندية توثق طفلتها في صخرة

اعتادت أم هندية على ربط طفلتها الرضيعة (15 شهرا) في صخرة بجوار عملها في موقع إنشاءات بمدينة أحمد أباد بغرب البلاد.

وتقضي الطفلة حافية القدمين تسع ساعات يوميا في درجة حرارة تبلغ 40 درجة مئوية مربوطة بحبل من البلاستيك طوله 1.4 مترا.

وتقول سارتا كالارا والدة الطفلة شيفاني إنها لم يكن أمامها أي خيار سوى ربط الرضيعة بالحجر رغم بكائها خلال عملها هي وزوجها مقابل 250 روبية (3.8 دولارات) في مناوبة العمل الواحدة لكل منهما في مشروع حفر كابلات كهربائية في مدينة أحمد أباد.

وقالت الأم (23 عاما) "أربطها حتى لا تذهب بعيدا. ابني الأكبر عمره ثلاثة أعوام ونصف ولذلك لن يستطيع السيطرة عليها."

وأضافت "الموقع يعج بالسيارات .. ليس لدي خيار آخر. أفعل ذلك من أجل سلامتها".

ويوجد 40 مليون عامل بناء في الهند خمسهم على الأقل سيدات وأغلبهم من المهاجرين الفقراء الذين يتنقلون من موقع إلى آخر لتشييد البنية التحتية في مدن الهند التي تشهد رواجا.