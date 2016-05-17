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النفط يرتفع لأعلى سعر منذ 6 أشهر

16/5/2016

ارتفعت أسعار النفط 2.6% ووصل سعر خام برنت القياسي إلى 49.05 دولارا للبرميل في نهاية تعاملات الاثنين وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسجل خام برنت 49.47 دولارا للبرميل خلال التداولات.

وارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 3.6% وختم التعاملات عند 47.87 دولارا للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار بفعل مخاوف بشأن المعروض العالمي.

وتوقعت الحكومة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري للشهر الثامن على التوالي في يونيو/ حزيران مع تفاقم الضغوط الناجمة عن انهيار أسعار الخام لعامين.

وقالت تقرير لإدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع تراجع الإنتاج الإجمالي نحو 113 ألف برميل يوميا إلى 4.85 ملايين برميل يوميا.

كما توقعت الإدارة تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للشهر السادس على التوالي في يونيو/ حزيران ليصل إلى 46 مليار قدم مكعب يوميا وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2015.

وسيقل ذلك نحو 0.5 مليار قدم مكعب يوميا عن مايو/ أيار مما يجعله أكبر انخفاض شهري منذ مارس/ آذار 2013.

 

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