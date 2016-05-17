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المتحف البريطاني يقيم معرضا للآثار المصرية الغارقة

16/5/2016

خصص المتحف البريطاني معرضا للآثار المصرية التي اكتشفت في مياه البحر المتوسط، ويضم المعرض أكثر من 200 أثر من الآثار المكتشفة من مدينتي ثونيس-هيراكليون وكانوبوس واللتين كانتا عامرتين بالسكان على ساحل البحر المتوسط حتى نحو عام 700 بعد الميلاد.

ومن بين الآثار المعروضة تماثيل وقطع معدنية ومشغولات ذهبية.

وقال فرانك غوديو، مدير المعهد الأوروبي للآثار الغارقة: "ستشاهد قصة مدينتين كانتا قويتين في زمانهما، وغرقتا بشكل كامل تحت مياه البحر المتوسط".

وقال غودي، الذي قاد الفريق الذي اكتشف المدينتين عام 1996 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية: "اكتشفنا تمثالا رائعا، وهو تمثال حابي، وكان مكسورا إلى عدة أجزاء، ولكن عندما عثرنا على وجه هذا الإله، كان في حالة لا تصدق".

وطوال قرون ظل العلماء يعتقدون أن المدينتين قد فقدتا، حتى اكتشفتا عام 1996. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1996 استطاعت فرق البحث استخراج العديد من الآثار من قاع البحر المتوسط في موقع غرق المدينتين.

ويعتقد العلماء أن سبب غرق المدينتين هو الهبوط التدريجي في البحر، كما حدث لمدينة فينيسيا الإيطالية.

ويستمر المعرض من 19 مايو/أيار حتى 27 نوفمبر/تشرين ثان المقبل تحت عنوان "مدن غارقة: عوالم مصر المفقودة".

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