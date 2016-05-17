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السيسي يطالب بتوفير الأمان لإسرائيل وإذاعة خطابه بتل أبيب

17/5/2016

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القيادة الإسرائيلية بإذاعة خطابه في إسرائيل.
 
وألقى السيسي خطابا اليوم بعد افتتاحه محطة كهرباء في أسيوط، تحدث فيها عن ضرورة حل القضية الفلسطينية، من أجل إيجاد أمل للفلسطينيين وتوفير أمان للإسرائيليين.

وأضاف السيسي أنه يلتقي برؤساء دول ووفود للجاليات اليهودية في العالم، ووفود وأعضاء من الكونجرس، ودائما يقول لهم إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت قبل 40 عاما كتبت صفحة مضيئة للسلام الحقيقي بين الشعوب في المنطقة.

وأضاف السيسي أن البعض يقول أن هذا السلام ليس دافئا، لكنني أقول لهم أنه سيكون أكثر دفئا عندما تحل القضية الفلسطينية، مبديا استعداده للتدخل لحل القضية لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالب السيسي بتوحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة وتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للقيام بهذا الدور.

من جانبها استجابت وسائل إعلام إسرائيلية لطلب الرئيس المصري ونشرت غالبية الصحف كلمته على مواقعها الإلكترونية.

ووصفت القناة الإسرائيلية الثانية الكلمة بأنها غير عادية وأن ما قاله بمثابة رسالة سلام صادقة.

أما القناة العاشرة فاعتبرت الكلمة دليلا على استعداد مصر لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه وفقا للسيسي فإن إعطاء الأمل للفلسطينيين والأمن، للإسرائيليين سيسمح بكتابة فصل جديد في التاريخ. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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