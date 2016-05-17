البرادعي على تويتر: يا ليت قومي يعلمون

غرد الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس المصري السابق، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "بغض النظر عن مفهوم الجريمة وعقلانية العقاب، السجن جزء من منظومة العدالة وليس أداة للتنكيل والإذلال"، مختتماً تغريدته بعبارة :"ياليت قومى يعلمون".

وكان البرادعي قد استقال من منصبه نائبا للرئيس عدلي منصور يوم 14 أغسطس/آب 2013 عقب فض السلطات المصرية اعتصامي "رابعة العدوية" شرقي القاهرة الكبرى و"النهضة" غربيها، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.