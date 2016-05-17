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اعتقال ممثل شهير لشِجار حول كلينتون وساندرز

17/5/2016
الممثل الأمريكي ويندل بيرس (رويترز-أرشيف)

قالت الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية، أمس الاثنين، إنها اعتقلت الممثل ويندل بيرس بطل مسلسل "ذا واير" في مطلع هذا الأسبوع، واتهمته بالاعتداء بالضرب بعد مشادة أثارتها خلافات في الرأي بشأن سباق الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

ويظهر تقرير الاعتقال لشرطة أتلانتا أن الحادث وقع في ساعة مبكرة يوم السبت بعد أن دخل بيرس الذي يؤيد هيلاري كلينتون في جدل سياسي مع رجل وزوجته بفندق لوز أتلانتا.

وقالت تقارير إعلامية إن الزوجين يؤيدان بيرني ساندرز منافس كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وأفاد تقرير الشرطة أن بيرس لاحق الزوجين في الفندق وحاول اقتحام غرفتهما وأنه نزع عن المرأة غطاء كانت تضعه فوق رأسها وضربها في وجهها.

وقالت الشرطة إن بيرس نفى ذلك بينما لم يتطلب الأمر علاج أحد، وأفادت الشرطة أنه تم إطلاق سراح بيرس بكفالة قدرها 1000 دولار.

 

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