استبعاد كوستا وماتا وتوريس من تشكيلة إسبانيا في بطولة أوربا

فرناندو توريس لاعب أتلتكو مدريد (أرشيف)

خرج الثلاثي دييجو كوستا وخوان ماتا وفرناندو توريس من تشكيلة مبدئية لإسبانيا للمشاركة في بطولة أوربا 2016 لكرة القدم بعدما اختار فيسنتي ديل بوسكي 25 لاعبا اليوم الثلاثاء.

وأصيب كوستا في مباراة تشيلسي أمام ليفربول بالجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي بينما غاب عن التشكيلة توريس رغم ظهوره بشكل رائع مع أتليتيكو مدريد في المباريات الأخيرة من الموسم.

ولم يضم ديل بوسكي أيضا باكو ألكاسير مهاجم بلنسية وهداف إسبانيا في التصفيات الأوربية وسانتي كازورلا لاعب وسط أرسنال.

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لم نرغب في استدعاء لاعبين آخرين لم يكن وضعهم مضمونا وفضلنا ألا نستدعيهم".

كما خرج ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد وسيرجي روبرتو لاعب برشلونة وماريو جاسبار لاعب فياريال من تشكيلة حامل اللقب رغم مشاركتهم في مباراتين وديتين أمام إيطاليا ورومانيا في مارس آذار الماضي.

وانضم للتشكيلة للمرة الأولى ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتيكو الذي سجل هدفا رائعا من مجهود فردي في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ولوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد.

كما تقرر استدعاء أريتز أدوريز مهاجم أتليتيك بيلباو – الذي سجل 36 هدفا هذا الموسم – للتشكيلة في بطولة كبرى للمرة الأولى رغم أنه يبلغ من العمر 35 عاما.

وستخوض إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام البوسنة وكوريا الجنوبية وجورجيا قبل أن تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام جمهورية التشيك في 13 يونيو حزيران المقبل.

واختار ديل بوسكي 11 لاعبا بشكل مؤقت بينهم هيكتور بيرين لاعب أرسنال لتعويض غياب 17 لاعبا مرتبطين بالتزامات محلية وأوربية مع أنديتهم في الأيام المقبلة.

وفيما يلي التشكيلة الأولية لإسبانيا:

حراس المرمى: إيكر كاسياس (بورتو) ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) سيرجيو ريكو (إشبيلية).

مدافعون: سيرجيو راموس (ريال مدريد) جيرار بيكي (برشلونة) دانييل كارباخال (ريال مدريد) جوردي ألبا (برشلونة) مارك بارترا (برشلونة) سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) ميكل سان خوسيه (أتليتيك بلباو) خوانفران (اتليتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: برونو سوريانو (فياريال) سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) كوكي (أتليتيكو مدريد) تياجو (بايرن ميونيخ) أندريس إنيستا (برشلونة) ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) ايسكو (ريال مدريد) بيدرو (تشيلسي) سيسك فابريجاس (تشيلسي) ساؤول نيجيز (اتليتيكو مدريد).

لاعبو الهجوم: ارتيز ادوريز (أتليتيك بلباو) نوليتو (سيلتا فيجو) ألفارو موراتا (يوفنتوس) لوكاس فاسكيز (ريال مدريد).