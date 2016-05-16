300 رجل أعمال بريطاني يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوربي

استفتاء في يونيو المقبل حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي

أعلن اكثر من300 رجل وسيدة أعمال بريطانيين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" الإثنين تأييدهم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، معولين على نمو أفضل لشركاتهم خارج التكتل.

وقال موقعو الرسالة التي نشرتها الصحيفة البريطانية قبل شهر ونيف على استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران حول عضوية بريطانيا في الاتحاد "خارج الاتحاد الأوربي ستكون الشركات البريطانية حرة في النمو بشكل أسرع والتوسع في أسواق جديدة وخلق مزيد من الوظائف".

وأضافوا "إنها اللحظة المناسبة للتصويت مع الرحيل واستعادة تقرير مصيرنا بأنفسنا".

وبين الموقعين الذين كتبوا أسماءهم بصفة شخصية وليس بأسماء شركاتهم تيم مارتن رئيس شبكة الحانات "ويذرسبون" والمديرة التنفيذية لشركة البريد السريع اكشن اكسبريس.

وتضم اللائحة أيضا مسؤولين سابقين في شركات كبرى مثل باتريك شيهي الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة التبغ "بريتش اميريكان توباكو" ومؤسس شبكة المنتجات الصحية "سوبردراغ" بيتر غولدشتاين.

لكن معظم الموقعين هم كوادر أو مسؤولون في شركات صغيرة أو متوسطة.

وكان مسؤولو الشركات البريطانية الكبرى المسجلة في مؤشر بورصة لندن فوتسي-100 عبروا في الأشهر الأخيرة عن أملهم في بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، أو بقوا حياديين في الجدل.

وشدد الموقعون في رسالتهم الإثنين على "البعد العالمي" للاقتصاد البريطاني مشيرين إلى أن بريطانيا عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتشكل مصدرا للابتكار ورأس حربة في استخدام الإنجليزية لغة الأعمال بامتياز.

وأوضح موقعو الرسالة "نعتقد أن القدرة التنافسية يقوضها انتماؤنا إلى الاتحاد الأوربي الذي يواجه فشلا". ودانوا "بيروقراطية بروكسل الخانقة لـ5,4 ملايين شركة بريطانية لا تقيم إلا قلة منها عمليا تجارة مع الاتحاد الأوربي".