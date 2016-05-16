وفاة "مادلين ليبو" آخر أبطال فيلم "كازبلانكا"

أعلنت تقارير، اليوم الاثنين، وفاة الممثلة الفرنسية مادلين ليبو -آخر من بقي على قيد الحياة من أبطال فيلم "كازبلانكا"- عن عمر يناهز 92 عاماً.

وأفاد موقع هوليوود ريبورتر بأن ابن زوج ليبو أعلن عن وفاتها في الأول من مايو/آيار الجاري في إسبانيا عن عمر يناهز 92 عاما بعض أن تعرضت لكسر في الفخذ.

ولعبت مادلين في فيلم كازبلانكا "الدار البيضاء" دور يفوني، عشيقة الممثل هامفري بوغارت الذي لعب دور ريك بلين في الفيلم الذي أنتج عام 1942.

مادلين ليبو-آخر من كان على قيد الحياة من أبطال فيلم كازابلانكا

وفي أحد أشهر مشاهد الفيلم صاحت ليبو وهي تبكي "عاشت فرنسا"، بعد غناء زبائن في "كافيه ريك" النشيد الوطني الفرنسي، لامارسييز، للتغطية على غناء الجنود الألمان، وتداولت الصحف والمواقع الأجنبية هذا المقطع فور الإعلان عن وفاة "ليبو"، ومن بينها موقع Stuff.co.nz الذي نعرض من خلاله مشهد الفيلم.

ولدت ليبو عام 1923 بالقرب من باريس، وفرت من فرنسا إبان الاحتلال النازي برفقة زوجها في ذلك الوقت، الممثل مارسيل داليو عام 1940، ثم استقر الزوجان بعد ذلك في هوليوود ومثلا معا في فيلم "كازابلانكا".

وكازبلانكا (Casablanca) هو فيلم رومانسي صدر عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، في مدينة الدار البيضاء بدولة المغرب، والفيلم من إخراج مايكل كورتيز، وتشاركه البطولة إنغريد بيرغمان التي جسدت شخصية إيلسا لوند.

ويجسد الممثل بوغارت في الفيلم دور صاحب مقهى أمريكي الجنسية في المغرب، التي كانت خاضعة لسيطرة نظام التعاون النازي إبان الحرب العالمية الثانية، وكان عليه أن يختار بين الإبقاء على حبه أو مساعدة حبيبته على الهرب من الدار البيضاء "كازابلانكا" لمواصلة الكفاح ضد النازيين.