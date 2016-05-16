نصيحة راسل كرو للممثل الطموح: عليك أن تؤدي الدور بطريقتك

الممثل الأسترالي راسل كرو (غيتي)

قدم راسل كرو نجم فيلم "The Nice Guys" للمخرج شين بلاك في مهرجان كان السينمائي نصيحة بسيطة للممثل الطموح قائلا إن كل ما عليه هو أن يؤدي الدور بطريقته.

وعندما سئل عما إذا كان يستخدم أسلوب "ستانسلافسكي" للاستعداد لأداء دور، ابتسم الممثل الأسترالي ورد قائلا "أنا أستخدم أسلوب راسل كرو. لم ألتحق قط بمدرسة للدراما.. لم ألتحق قط بمدرسة للتمثيل… لكني أمارس التمثيل منذ السادسة من عمري".

ويتطلب الأسلوب الشهير الذي طوره كونستنتين ستانسلافسكي من الممثل استخدام خبراته السابقة وعواطفه للاندماج مع الدور الذي يؤديه.

وقال كرو في مؤتمر صحفي "لا أعرف حتى ما هو أسلوب ستانسلافسكي ولا يهمني أن أعرف… الأمر ليس معقدا هكذا. لو كنت تريد ان تكون ممثلا عليك أن تؤدي الدور بطريقتك".

وعرض فيلم "The Nice Guys" الذي يشارك في بطولته أيضا ريان غوسلينغ في مهرجان كان السينمائي أمس الأحد.