نتنياهو يتهم إيران بالتحضير لمحرقة جديدة لليهود

صور من المعرض الذي أقيم بطهران (الفرنسية)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران لتنظيمها مسابقة الرسوم السنوية لإنكار المحرقة، أمس الأحد، متهماً إياها بالتحضير "لمحرقة جديدة" ضد الشعب اليهودي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال نتنياهو للوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس الوزاري، إن إيران تنكر حدوث المحرقة وتسخر منها وتحضر لمحرقة أخرى، وعلى العالم أن يدين ويشجب ذلك، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن مشكلة إسرائيل مع إيران ليست فقط في سياستها التخريبية والعدوانية في المنطقة، بل أيضاً مع القيم التي تستند إليها، وفقاً لـ"تايمز أف إسرائيل".

فيما قال الأمين العام للمسابقة، مسعود شوجاعي طبطبائي، إن المسابقة لا تهدف إلى إنكار المحرقة النازية أو السخرية من ضحاياها خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنه قارن بعد ذلك بين الجرائم النازية ومعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وقال منظم المسابقة إنه يحترم كل ضحية للهولوكوست، لافتاً إلى أن إسرائيل تستخدم المحرقة النازية لتحقيق أهداف سياسية في فلسطين، وأن الهولوكوست الجديدة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين هي محور المعرض.

صور من مسابقة رسوم الكاريكاتير (الفرنسية)

وأشار "طبطبائي" إلى أن المعرض هو رد على نشر صحيفة شارلي ابدو الفرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد، وأن صاحب الرسم الفائز على جائزة قدرها 12 ألف دولار أمريكي، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وفي أحد الرسوم ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي وكأنه عضو في تنظيم الدولة وهو يحمل سيفاً في يده، وتظهر في رسم آخر خارطة الشرق الأوسط مع كفن يحمل كلمة "المحرقة اليهودية" يسحق فلسطينيين في مكان يفترض أنه دولة إسرائيل.

وبحسب وكالة فرانس برس، نأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن المسابقة التي قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن منظمة غير حكومية نظمتها بدون أي دعم من السلطات.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 حتى 30 مايو أيار في مركز "سورية" الثقافي بطهران، ويشارك رسامو كاريكاتير من 50 دولة بـ150 رسماً في المسابقة، التي تنظمها دار "الرسوم الكاريكاتورية" الإيرانية، وتستمر على مدى أسبوعين.

وبدأت في العاصمة الإيرانية السبت مسابقة رسوم الكاريكاتير المعادية لإسرائيل والتي تسخر من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وسياسات حكومته في الشرق الأوسط، وذلك عشية إحياء الفلسطينيين "ذكرى نكبة 1948" التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجير 750 ألفا آخرين عن بيوتهم وأراضيهم.

وأحيت اسرائيل ذكرى المحرقة اليهودية في وقت سابق من هذا الشهر كما احتفلت بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس ما بات يعرف بإسرائيل.

وجرى المعرض آخر مرة في 2006، والعام الماضي نظم "طبطبائي" كذلك معرضاً دولياً للرسوم المعادية لتنظيم الدولة ساخراً من قادة التنظيم إضافة إلى عدد من الزعماء العرب والغربيين.