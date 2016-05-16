نتنياهو: الجيش يخضع لأوامر القيادة السياسية فقط

نتانياهو ويعالون – أرشيف

استدعى رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وزير دفاعه "موشيه يعالون"، في وقت يزداد فيه التوتر حول حق قادة الجيش في التعبير عن آرائهم.

حيث قال وزير الدفاع خلال حفل استقبال في تل ابيب ضم كبار الضباط في الجيش "استمروا في قول ما تفكرون فيه وافعلوا ذلك حتى لو لم تكن تصريحاتكم تتفق مع تيار الأكثرية أو مع مواقف وأفكار قادتكم أو القيادة السياسية".

وفُسرت تصريحات "يعالون" كنوع من الدعم العلني للميجور جنرال "يائير جولان"، نائب رئيس أركان الجيش الذي شبه المجتمع الاسرائيلي بألمانيا النازية، قبل يوم من إحياء ذكرى المحرقة اليهودية.

وارتد هذا التصريح على "جولان" بانتقادات حادة ولا سيما من "نتنياهو" الذي قال إن "المقارنة التي بدت في تصريحات نائب رئيس الأركان حيال الأحداث في المانيا النازية قبل 80 عاما صادمة".

وفي بيان أصدره مكتبه قال "يعالون" إن على القادة العسكريين أن لا يكتفوا "بقيادة الجنود في المعركة" بل كذلك أن يلقنوهم "القيم بكل حرية ضمير".

وسارعت رئاسة الوزراء الى الرد على بيان وزير الدفاع، "مؤكدة أن "نتنياهو" كان حازما في اعتباره أن المقارنة مع المانيا النازية لم تكن في محلها، لا في المضمون ولا في التوقيت، وأنها ألحقت أضرارا بصورة إسرائيل في المجتمع الدولي".

واكدت مصادر قريبة من "نتنياهو" لوسائل الاعلام الإسرائيلية بعد خطاب يعالون، أن رئيس الوزراء فوجئ من إثارة "يعالون" مسالة تصريحات "جولان" مرة أخرى واستدعاه الاثنين الى اجتماع.

واكد بيان مشترك صادر عن مكتب "نتنياهو" ومكتب "يعالون" ، بعد لقائهما أنهما قاما بإيضاح الأمور.

وبحسب البيان، فإنه "لا يوجد خلاف، والجيش يخضع لأوامر القيادة السياسية وأن الضباط يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم في المنابر المناسبة".