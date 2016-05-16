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مسابقة أغاني تُحرج حزبا معارضا حاول انتقاد ميركل

15/5/2016

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

حمل حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) المعارض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسؤولية عن حصول ألمانيا على المركز الأخير في مسابقة يوروفيجن للأغاني.

وكتبت الرابطة المحلية للحزب في بافاريا الأحد على تويتر أن " المركز الأخير لألمانيا في مسابقة يوروفيجن جاء نتيجة سياسة الفوضى التي تسببت في عدم وجود نقاط تعاطف بالنسبة لنا" وقوبلت التغريدة بسيل من الانتقادات والاعتراضات.

وفي أعقاب ذلك حاول الحزب تلطيف موجة الشتائم التي تعرض لها في  التعليقات على هذه التغريدة حيث كتب لاحقا على الموقع الإلكتروني لكتلته  عبارة :" يبدو أن  الفكاهة ليس لها تأثير مباشر عند خصوم إيه إف دي" وأرفق وجها مبتسما مع هذه العبارة.

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