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مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع ضريبة القيمة المضافة

16/5/2016

شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري – أرشيف

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره وإنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ومسودة القانون هي جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.
وقال البيان إن من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر قبل نهاية العام الجاري، وأن تستمر جهود إصلاح المالية العامة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، في ضوء هشاشة الوضع الاجتماعي في البلاد.

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