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مؤسس فيسبوك يناقش مع "المحافظين" مزاعم الانحياز السياسي

15/5/2016

زوكربيرغ عبر عن معارضته للمرشح الجمهوري ترامب –
أرشيف

قال متحدث باسم "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، إن زوكربيرج سيجتمع هذا الأسبوع  مع عدد من قيادات الفكر المحافظ في وسائل الإعلام لبحث مزاعم متعلقة بوجود انحياز سياسي على موقع " فيسبوك" واسع الانتشار.
 وأضاف المتحدث أن نحو 12 من "قيادات الفكر المحافظ" سيشاركون في الاجتماع مع زوكربيرج يوم الأربعاء المقبل.
يأتي ذلك بعدما ذكر موقع "غيزمودو" في وقت سابق أن موظفا سابقا في فيسبوك زعم أن العاملين "يحجبون بشكل روتيني قصصا إخبارية محل اهتمام القراء المحافظين"، بينما يضيفون "بشكل مصطنع" قصصا أخرى إلى قائمة القصص الأكثر رواجا.
 جدير بالذكر أن لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي فتحت تحقيقًا حول "خوارزميات فيسبوك" التي يستخدمها لترشيح أو حجب قصص إخبارية بعينها تتعلق بالمحافظين.
وطلبت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ من الرئيس التنفيذي ل"فيسبوك"  الرد على أسئلة بشأن ممارسات إدارة الشركة في التعامل مع الأخبار وقسم الموضوعات الأكثر رواجا بها.

وقال رئيس اللجنة السيناتور الأميركي "جون ثون"، "يتعين على "فيسبوك" الإجابة عن هذه المزاعم الخطيرة ومحاسبة المسؤولين إذا كان هناك تحيز سياسي في نشر الأخبار الأكثر رواجا".

 

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