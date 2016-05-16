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"كابتن أمريكا" يتصدر إيرادات دور السينما للأسبوع الثاني

16/5/2016

الجزء الثالث من سلسلة أفلام "كابتن أمريكا"

تصدر الجزء الثالث من سلسلة أفلام  الإثارة والخيال "كابتن أمريكا" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية  للأسبوع الثاني على التوالي. وحصد 72 مليونا و600 ألف دولار خلال عرضه في 4426 دار عرض في الولايات المتحدة.

وحافظ "كابتن أمريكا" على وجوده القوي بعد أداء مذهل في مطلع الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت 179 مليونا و100ألف دولار وهي خامس أعلى إيرادات على الإطلاق. وبلغت نسبة التراجع 59% وهو نفس المعدل الذي حدث مع فيلمين آخرين لشركة مارفل ديزني هما "آفينغرز: إيج أوف الترون" العام الماضي وفيلم "الرجل الحديدي" عام 2013.

وحقق "كابتن أمريكا" 295  مليونا و900 ألف دولار من خلال مبيعات شباك التذاكر المحلية خلال أول عشرة أيام من عرضه.

وسيصبح فيلم "كابتن أمريكا: سيفيل وور" الفيلم الحادي عشر الذي تتجاوزت إيراداته 70 مليون دولار في ثاني أسبوع لعرضه.

وحل فيلم "ذا جانجل بوك" في المركز الثاني في عطلة الأسبوع الخامس وحقق 17 مليونا و800 ألف دولار خلال عرضه في 3970 دار عرض.

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