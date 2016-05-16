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قوى دولية تؤيد رفع الحظر عن تسليح حكومة الوفاق الليبية

16/5/2016

أعلنت القوى الكبرى أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة تهديد تنظيم الدولة.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع دولي في العاصمة النمساوية فيينا حضره وزراء خارجية 20 دولة بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وقال البيان إن المجتمعين سيدعمون طلب حكومة الوفاق الوطني من لجنة الأمم المتحدة للعقوبات إعفائها من حظر الأسلحة من أجل "مواجهة الجماعات "الإرهابية" التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة.

واستبعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القيام بأي تدخل عسكري في ليبيا، قائلا إن الهدف هو تقوية قدرات الدولة الليبية على التعامل مع التهديدات التي تتعرض لها.

وهدد كيري، الذي ترأس الاجتماع مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، كل من يقف أمام العملية السياسية بالتعرض للعقوبات.

وقدم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قائمة بمطالب من الدول الغربية لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.

وقال السراج إن الوضع في ليبيا سيء جدا ويحتاج إلى تكاتف الأطراف الفاعلة، مشيرا إلى العمل على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب في ليبيا.

وأضاف السراج إن يجري العمل على دعم خفر السواحل لمواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا.

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