فيديوـ مصريون بعد موجة الحر: ربنا يسترها في "رمضان"

أعرب مواطنون مصريون عن معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد هذه الأيام.

وسجلت درجات الحرارة في مصر أعلى معدل في العالم أمس (الأحد) حيث وصلت إلى 49 درجة مئوية في بعض المناطق.

وشهدت الأحوال الجوية بمصر، بداية من السبت، موجة حر شديدة، وذلك بسبب تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من منطقة الصحراء الغربية، لتوالى درجات الحرارة ارتفاعها لثلاثة أيام متتالية، ووصلت درجات الحرارة إلى ذروتها اليوم الاثنين، بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقال مواطنون إنهم غير قادرين على العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب الإرهاق والتعب، معربين عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان المقبل.

من جانبهم قال تجار خضروات وفواكه إن البضائع تلفت من ارتفاع درجات الحرارة ما اضطرهم إلى خفض السعر إلى أكثر من النصف.

وأضافوا أن حالة الطقس دفعت المواطنين إلى البقاء في المنازل ما أثر سلبا على حركة البيع والشراء.

ودشن مصريون هاشتاغ #درجات الحرارة ساخرين من ارتفاع درجات الحرارة في مصر في ظل نقص الإمكانات الشديد الذي يعاني منه غالبيتهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

حيث غرد أحدهم قائلا: " درجة الحرارة في مصر الأعلى على مستوى العالم, و غالبا دي أول حاجة مصر تتفوق فيها على العالم كله من أيام أحمس".