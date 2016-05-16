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فشل الإفراج عن المعتقلين والأسرى اليمنيين قبيل شهر رمضان

16/5/2016

جلسة من مفاوضات السلام اليمنية في الكويت – أسوشيتد برس

قالت مصادر تفاوضية يمنية، إن "الانسداد المتواصل بمشاورات الكويت، أدى لفشل اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى، كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك".
كان المبعوث الأممي إلى اليمن، "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، قد صرح أمس الأحد، بأن "اللجان المنبثقة عن مشاورات الكويت تعمل على الإفراج عن نصف المعتقلين قبيل رمضان".
لكن مصادر (رفضت الكشف عن هويتها)، كشف عن عدم تحقيق أي تقدم ايجابي في المشاورات رغم دخولها اليوم السادس والعشرين
ووفقًا للمصادر، فقد أكد الوفد الحكومي تمسكه بـ "الشرعية، واستعادة الدولة في المقام الأول قبيل الدخول في أي نقاش سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة".
 إلا أن الحوثيين وحزب صالح، طالبوا اليوم بشكل صريح بنقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى سلطة بديلة، تتمثل في مجلس انتقالي.
ويشترط الحوثيون، وفقًا للمصادر، أن يكون "اتفاق السلم والشراكة" الذي تم توقيعه ليلة اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، واحد من مرجعيات المشاورات الحالية

 

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