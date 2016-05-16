شاهد: 1000 فارس يحتفلون بعيد ميلاد ملكة بريطانيا

من خلال عروض فروسية وبمشاركة فرق راقصة وتحضير كعكة عيد ميلاد ضخمة، احتفلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، بعيد الميلاد التسعين للملكة اليزابيث الثانية عن طريق مجموعة مذهلة من العروض في المقر الملكي بقلعة وندسور القريبة من لندن.

وكان شغف الملكة بالخيول واضحاً خلال الليل، حيث أدت فرق عسكرية ومدنية عدة عروضا باستخدام الخيول التي وصل عددها لنحو 1000 جواد.

وانضم للملكة زوجها الأمير فيليب، ونجلها الأمير تشارلز، وحفيداها ويليام وهاري، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأحيا الحفل الضخم بعض النجوم البارزين، من بينهم مغنيتا البوب كيلي مينوغ وجيس غلين، ومغنيا الأوبرا كاثرين جينيكنز وأندريا بوتشيلي ومغنية موسيقى السول بيفرلي نايت، والحفل جزء من احتفال استمر 4 أيام في وندسور.

واحتفلت الملكة بعيد ميلادها التسعين في 21 إبريل/ نيسان الماضي، وأصبحت أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش حيث تجاوزت مدة جدتها الكبيرة، الملكة فيكتوريا، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.