شاهد.. عراقيات يتحدين زيادة الوزن بتسلق الجبال

شكلت خبيرة كردية في تسلق الجبال فريقا نسائيا في محاولة لتحسين اللياقة البدنية للنساء وإنقاص أوزانهن، بمدينة السليمانية في كردستان العراق.

وتقول الكردية الإيرانية فرح مراد السالمي كزوان إنها ترغب في أن تستفيد النساء من المناظر الطبيعية الخلابة بالمنطقة للتخلص من مشكلاتهن الصحية المرتبطة بزيادة الوزن وبالتالي تقليل احتمالات الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وضغط الدم المرتفع.

وتحيط الجبال بمدينة السليمانية شمال العراق كل الجهات.

وتقول كزوان إنها أنشأت في البداية ناديا رياضيا عام 2009 لتقديم رياضة الأيروبيك للنساء المحليات، غير أنها قررت منذ عامين الاستفادة من خبراتها في تسلق الجبال لتقديم هذه الرياضة في بلد لا تشتهر بها.

إحدى أعضاء الفريق وتدعى نيان محمود قالت إنها كانت تعاني منذ فترة طويلة من التهاب المفاصل وانضمت لفريق متسلقات الجبال بعد أن عانت كثيرا مع الأطباء.

وأضافت نيان (45 عاما): "كنت أعاني من المرض منذ زمن بعيد. والتقيت بالعديد من الدكاترة وأخيرا جاءت فكرة أن ألتقي بالمعهد الرياضي وتسلق الجبال. وكنت منذ شهرين. وأنا الآن بأحسن وجه.. بأحسن صورة. بأحسن صحة. الحمد لله نزل من وزني سبعة كيلوغرام منذ شهرين بدون ريجيم والآن أنا بصحة جيدة."

وقالت زينب أحمد فتاح (50 عاما) إنها تسلقت حتى الآن ما بين 20 إلى 30 جبلا.

وأضافت زينب: "أنا كانت عندي غُدة بس لما تسلقت الجبال وكان عندي وزن 90 كيلوغرام. الآن وزني 70 والغدة نسيتها تماما ولا أروح للدكتور. الحمد لله الصحة تمام.. جيدة. الطبيعة هي اللي تكافح الأمراض لأن الطبيعة خلاقة. الله أعطانا هذه الطبيعة لنستفاد منها."

عضوة أخرى بالنادي تدعى هازة حسن محمد روت قصة معاناتها مع الوزن الزائد وكيف أفادتها تجربة تسلق الجبال.

وقالت: "كان وزني أنا 117 كيلو. فقدت الحمد لله لحد الآن 57 كيلو. كنت أعاني في البداية قبل أن أبدأ بالرياضة.. كنت أعاني من الأمراض المزمنة. واحد من هذه الأمراض هو مرض السكري والضغط. الحمد لله لما تعرفت على هذه الرياضة الجبلية تسلق الجبال لأن في شمال كردستان أنتم تعرفون هناك جبال جميلة وجبال مرتفعة كثيرة. تعلمت من معلمتي أن أتسلق الجبال لكي أُخلص نفسي من الوزن الزائد ومن الأمراض المزمنة. الحمد لله.. تأسس فريقنا (منذ) سنتين. كنت مدة السنتين قد تخلصت من وزني الزائد وتخلصت من الأمراض المزمنة."

وأوضحت هازة أن فريق التسلق كان يضم في البداية خمس نساء فقط وزن كل منهن كان فوق 100 كيلوغرام. أما الآن فإنه يضم أكثر من ألفي عضوة يمارسن رياضة الأيروبيك أيضا في إطار إعدادهن لتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة.

