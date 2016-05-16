البث الحي
منوعات

شاهد.. عراقيات يتحدين زيادة الوزن بتسلق الجبال

16/5/2016

شكلت خبيرة كردية في تسلق الجبال فريقا نسائيا في محاولة لتحسين اللياقة البدنية للنساء وإنقاص أوزانهن، بمدينة السليمانية في كردستان العراق.

وتقول الكردية الإيرانية فرح مراد السالمي كزوان إنها ترغب في أن تستفيد النساء من المناظر الطبيعية الخلابة بالمنطقة للتخلص من مشكلاتهن الصحية المرتبطة بزيادة الوزن وبالتالي تقليل احتمالات الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وضغط الدم المرتفع.

وتحيط الجبال بمدينة السليمانية شمال العراق كل الجهات.

وتقول كزوان إنها أنشأت في البداية ناديا رياضيا عام 2009 لتقديم رياضة الأيروبيك للنساء المحليات، غير أنها قررت منذ عامين الاستفادة من خبراتها في تسلق الجبال لتقديم هذه الرياضة في بلد لا تشتهر بها.

إحدى أعضاء الفريق وتدعى نيان محمود قالت إنها كانت تعاني منذ فترة طويلة من التهاب المفاصل وانضمت لفريق متسلقات الجبال بعد أن عانت كثيرا مع الأطباء.

وأضافت نيان (45 عاما): "كنت أعاني من المرض منذ زمن بعيد. والتقيت بالعديد من الدكاترة وأخيرا جاءت فكرة أن ألتقي بالمعهد الرياضي وتسلق الجبال. وكنت منذ شهرين. وأنا الآن بأحسن وجه.. بأحسن صورة. بأحسن صحة. الحمد لله نزل من وزني سبعة كيلوغرام منذ شهرين بدون ريجيم والآن أنا بصحة جيدة."

وقالت زينب أحمد فتاح (50 عاما) إنها تسلقت حتى الآن ما بين 20 إلى 30 جبلا.

وأضافت زينب: "أنا كانت عندي غُدة بس لما تسلقت الجبال وكان عندي وزن 90 كيلوغرام. الآن وزني 70 والغدة نسيتها تماما ولا أروح للدكتور. الحمد لله الصحة تمام.. جيدة. الطبيعة هي اللي تكافح الأمراض لأن الطبيعة خلاقة. الله أعطانا هذه الطبيعة لنستفاد منها."

عضوة أخرى بالنادي تدعى هازة حسن محمد روت قصة معاناتها مع الوزن الزائد وكيف أفادتها تجربة تسلق الجبال.

وقالت: "كان وزني أنا 117 كيلو. فقدت الحمد لله لحد الآن 57 كيلو. كنت أعاني في البداية قبل أن أبدأ بالرياضة.. كنت أعاني من الأمراض المزمنة. واحد من هذه الأمراض هو مرض السكري والضغط. الحمد لله لما تعرفت على هذه الرياضة الجبلية تسلق الجبال لأن في شمال كردستان أنتم تعرفون هناك جبال جميلة وجبال مرتفعة كثيرة. تعلمت من معلمتي أن أتسلق الجبال لكي أُخلص نفسي من الوزن الزائد ومن الأمراض المزمنة. الحمد لله.. تأسس فريقنا (منذ) سنتين. كنت مدة السنتين قد تخلصت من وزني الزائد وتخلصت من الأمراض المزمنة."

وأوضحت هازة أن فريق التسلق كان يضم في البداية خمس نساء فقط وزن كل منهن كان فوق 100 كيلوغرام. أما الآن فإنه يضم أكثر من ألفي عضوة يمارسن رياضة الأيروبيك أيضا في إطار إعدادهن لتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)