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شاهد: جمهور يحرق مدرجات الملعب بعد هبوط الفريق

16/5/2016

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بعد أن أضرم مشجعو فريق أسكيشيهر سبور النار على مدرجات ملعبهم أمس (الأحد) حين هبط الفريق للعب في دوري الدرجة الثانية في تركيا.

وكان مشجعو أسكيشيهر يأملون في الفوز على الضيف اسطنبول باشكشهير لتجنب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

لكن الفريق لم ينجح بإحراز الفوز، وخسر بهدفين لهدف ليهبط للعب في الدرجة الثانية، ما أغضب المشجعين على المدرجات، حيث عمدوا بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية إلى تدمير المقاعد والمرافق على مدرجات المعلب الذي بني قبل 63 عاما.

كذلك أضرم البعض النار أثناء مغادرة المدرجات، الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

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