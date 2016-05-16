شاهد: تخلص من "الكِرْش" في 7 خطوات

قدم اختصاصي التغذية، الدكتور خالد المقدم، نصائح للتخلص من الكرش خاصة لهؤلاء الذين تجبرهم طبيعة عملهم الجلوس على المكاتب أو أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة.

ونصحهم خلال استضافته عبر حلقة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين) بالإكثار من تناول النباتات الورقية والإكثار من شرب المياه والسوائل لاسيما الشاي الأخضر، مع ضرورة ممارسة رياضة المشي 3 مرات في الأسبوع على الأقل.

كما أكد "المقدم" على ضرورة تغيير حركة الجلوس كل ساعة، والبعد عن الشاي المخلوط بالألبان جاهزاً مثل شاي الكرك لاحتوائه على الألبان الدسمة، ومن الضروري أيضاً تناول البروتينات قليلة الدهون والألبان قليلة الدسم، والبعد عن الأبان المكثفة كجبن الشيدر والفلامنكو حيث أن الكيلوغرام الوحد منها يعادل 72 كوباً من اللبن العادي.

ولفت إلى أن تحليل جينات تخزين وامتصاص الدهون من خلال عينة من اللعاب مفيد جداً في معرفة نوع ونمط الغذاء الذي يساعد في القضاء على الكرش أو بروز البطن.

وعبر الهاتف، قال استشاري الباطنة، الدكتور غسان حمص، إن الكرش أو تجمع الشحوم في البطن هو نوع من البدانة المركزية أو المركزة قد ينتج عن ترهلات أو نتيجة لأمراض أخرى.

وأضاف أن العامل الوراثي له دور في ظهور الكرش لكن العامل الأهم هو نمط الحياة والغذاء حيث إن قلة الحركة مع الغذاء غير الصحي وغير المتوازن وإهمال ممارسة الرياضة بانتظام جميعها عوامل تؤدي إلى بروز البطن.

وأشار "استشاري الباطنة" إلى أن هناك مقاييس لمعرفة ما إذا كان الأمر وصل لمرحلة الخطر أم لا، فعند قياس محيط البطن عند السُرَّة يكون عند الرجال البالغين 94 سنتيمتراً وعند النساء 80 سنتيمتراً بحد أقصى، عند 102 سم للرجل و88 سم للمرأة تعتبر خطورة متوسطة، وأكثر من ذلك يدخلان في مرحلة الخطورة العالية.

واعتبر أن التدخل الجراحي هو آخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها وهو خاص بحالات تراكم الدهون تحت جلد البطن مباشرة، أما الشحوم حول أعضاء الجسم داخل البطن فلا ينفع معها أية تدخلات جراحية ويكمن الحل في نمط حياة صحي وغذاء متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

وحذر "استشاري الباطنة" من أعشاب التخسيس المتداولة فهي مجهولة المصدر وغير معترف بها طبياً على الإطلاق.